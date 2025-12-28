T.C. ELAZIĞ 2. İŞ MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/60 Esas

DAVALI :Tan Med Medikal İnşaat Kimya İç Ve Dış Tic. Ltd Şti- Vergi No: 8180291586

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize yargılama aşamasında bilirkişi raporunu bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir

Davacı Sami Kaplan , Davalılar Fırat Elektrik Dağıtım A.ş, Tan Med Medikal İnşaat Kimya iç ve dış tic. Ltd şti ,Semih Aykurt, arasında görülmekte olan dava da alınan bilirkişi raporuna göre davacının geçici iş göremezlik zararının 3.204,24 TL olduğu , davacının karşılanmayan sürekli iş göremezlik zararının 3.135.446,47TL olduğu hesaplanmış olup;

Durusma Günü: 28/01/2026 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 SY.lı HMK.nun 122, 127.ve 129 md. gereğince, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız bilirkişi raporu ,ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

