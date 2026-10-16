T.C. ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/17 Tereke

14.10.2026

İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE İLANI

Murisin Adı Soyadı: Sercan GÖK, Nüfusa kayıtlı olduğu Yer: Mardin ili Savur ilçesi Safa Mah/Köy Cilt No 1, Hane No 165, BSN: 133'da nüfusa kayıtlı iken 24/07/2017 tarihinde vefat eden Niyazi ve Nuran oğlu, Altındağ / Ankara 07/10/1982 doğumlu, 49732567092 T.C. Kimlik numaralı Sercan GÖK’ün mirasının en yakın mirasçılarının tamamı tarafından reddedilmiş olması sebebi ile Elazığ 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/17 Tereke ve 2025/44 Karar sayılı 18/07/2025 tarihli kararı ile Türk Medeni Kanununun 612 ve 634 maddeleri uyarınca miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup tasfiye işlemleri 2019/17 Tereke dosyasından yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK.nun 166. maddesine göre ilan olunur.

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Basın No: ILN02571021