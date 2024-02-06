  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-02-06 00:01:00 -

T.C. ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

2023/2372 Esas

Mahkememize açılan Gaipliğe karar verilmesi davasına esas olmak üzere;

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Şahinkaya Mh./Köyü Cilt No:151 , Hane No:187 kayıtlı,24346711154 T.C kimlik nolu, Süleyman oğlu, Güllü'den olma,15/02/1965 doğumlu Adı: Mehmet Soyadı: Güneş'den bilgi ve görgüsü olanların bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilgililerin mahkememize başvurmaları, aksi taktirde yukarıda ismi yazılı şahısın gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01977207