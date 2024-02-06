T.C. ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-02-06 00:01:00 -
T.C. ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
2023/2372 Esas
Mahkememize açılan Gaipliğe karar verilmesi davasına esas olmak üzere;
Elazığ İli, Merkez İlçesi, Şahinkaya Mh./Köyü Cilt No:151 , Hane No:187 kayıtlı,24346711154 T.C kimlik nolu, Süleyman oğlu, Güllü'den olma,15/02/1965 doğumlu Adı: Mehmet Soyadı: Güneş'den bilgi ve görgüsü olanların bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilgililerin mahkememize başvurmaları, aksi taktirde yukarıda ismi yazılı şahısın gaipliğine karar verileceği ilan olunur.
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Basın No: ILN01977207