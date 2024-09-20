T.C. ELAZIĞ 1. İŞ MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/220 Esas

DAVALI: MEHMET UĞUR ÇALIK Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi No: 27/5 Sincan/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacıların murisi olan Ömre Hunu'nun davalılara ait iş yerinde beton pompa operatörü olarak çalışmakta iken 08/12/2014 tarihinde geçirdiği iş kazası nedeniyle vefat ettiğini, söz konusu iş kazasında davalı işverenler Mehmet Karlıdağ, Onur Yılmaz, Elazığ Hazır Beton Taahhüt İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte kusurlu olduğunu, asıl işveren-alt işveren kavramları gereği oluşan zarardan tüm davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirterek maddi ve manevi tazminat istemi talebinde bulunmuştur.

Davalının özrü olmaksızın yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verilebileceği, yokluğunda cereyan eden işlemlere itiraz edemeyeceği, dava dilekçesi ve tensip zaptının yerine geçmek üzere gazete ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü ikrar etmiş sayılacağı ve HMK 121 ve 129 maddeleri gereğince delillerini bir dilekçeye ekleyerek vermesi, başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermesi gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını mahkememiz veznesine 2 hafta kesin süre içinde yatırması, bunları yapmadığı takdirde HMK'nın 140/5 maddesi gereğince ön incelemede eksikliklerini tamamlayacağı, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı hususu ihtar olunacağı belirtilerek, Davalı MEHMET UĞUR ÇALIK' a İLANEN TEBLİĞ olunur.

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Basın No: ILN02091110