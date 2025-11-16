T.C. ELAZIĞ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ELAZIĞ 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya Esas No : 2025/285

Karar No : 2025/494

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/4194 Esas sayılı iddianamesi ile sanık Tamer Kışanak hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizin 11.09.2025 tarih ve 2025/285 Esas, 2025/494 karar sayılı ilamı ile sanık Tamer Kışanak hakkında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 4 YIL 8 AY 7GÜN HAPİS ve 171.800 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı bulunan karanın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Bican ve Elmas'dan olma,05.05.1973 Gaziantep doğumlu Tamer Kışanak 'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden 14 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 14.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02336081