T.C. EĞİRDİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/15 Tereke

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Beydere mah/köy,Cilt no:66,Aile sıra no:1BSN:23 nüfusa kayıtlı 01/01/1954 doğumlu, 05/03/2020 tarihinde vefat eden İZZET GÜLERYÜZ müteveffa'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN02568888