T.C. EĞİRDİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2025/499 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
Müteveffa (FATMA VASFİYE ÖZALP - TCKN:47323250972, 01/07/1913 doğum, 02/01/1996 ölüm)'nın mirasçısı olduğunu iddia edenlerin, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde delilleriyle birlikte Mahkememize başvurmaları, aksi halde dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre karar verileceği hususu ilan olunur.
MÜTEVEFFA : FATMA VASFİYE ÖZALP - 47323250972
ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve KANİYE oğlu/kızı, 01/07/1913 dogumlu,
