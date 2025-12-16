T.C. EĞİRDİR İCRA DAİRESİ

4.700.000,00

1

Taşıt

32ER691 Plakalı , 2017 Model , MAN Marka , B2007.46.006 Tipli , 51446561424658 Motor No'lu , WMAR07ZZ4HT025465 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Çekiş Tipi Arkadan itiş , Rengi Beyaz , Bilirkişi raporunda"32 ER 691 plakalı, 51446561424658 motor nolu,WMAR07ZZ4HT025465 şasi nolu, 2017 Model, MAN Marka, B2007.46.006 "MAN LİONS COACH E6" tipindeki, Beyazrenkli Otobüsgörüldü. Yapılan incelemede; Yakıt Tipi:Dizel, Vites Tipi: Otomatik, Kasa Tipi: CA Tek Katlı/ Normal Tavan, 40Kişi Koltuklu , Çekiş Tipi: Arkadan itişli, Silindir Hacmi:12419 cc.Motor Gücü: 338 Kw. Azami yüklü Ağırlığı: 18.000 kğ. Net Ağırlığı: 13.910 kğ. Kullanım Amacı- Şekli : Ticari - Yolcu Nakli,Koltuk düzeni 2+1, 2 Dingil -6 Tekerli, İlk Tescil Tarihi:06.11.2017 olup; Keşif esnasında gözlem ile yapılan kontrollerde; Kapıların açılmadığı/ açılamadığı.Şoför ve hostes oturma alanlarının düzgün olduğu. Ön cam ve aynaları ile ön aydınlatmalamba camlarının düzgün göründüğü. Arka park lamba camının deformasyonlu olduğu. Kaporta dış kısmının kirli ve tozlu, Ön ve yankısımlarında (Vasıta üzerinde Kamil Koç logosunun ) bulunduğu. Araç ön ve arka tampon kısımlarında sürtünme kaynaklı izlerin bulunduğu. Araç kaporta üzerinde muhtelif kısımlarındaiz, leke ve çiziklerinbulunduğu. Araç içinin dıştan kısmen görülebilen haliyle ön konsol, torpido, ön kapı ve ön içdöşemeleri (Taban, tavan ve yan döşemelerin) düzgün görünümde, koltukların durumunun bilinmediği. Anahtar- takoğraf çihazı, teypve plakaların vasıta üzerinde bulunduğu. Ruhsatının görülmediği.Motor bölümü kapağının açıldığı. Motor kısmının kirli, muhtelifkısımlarında yağ atık ve kaçaklarının bulunduğu. Motornumarasının kontrol edilemediği. Akü durumu, gösterge panelleri ve ekipmanları ile Kilometre saat bilgisi ile çalışmadurumunun kontrol edilemediği. Aracı life kaldırma imkanı bulunmadığından araç alt kısmıyürüyen aksam ve aktarma ekipmanlarının hareket durumunun bilinmediği. Lastiklerin % 60orta durumda, normal jantlı, "lastik havalarının az" olduğu. Stepne, bijon anahtarı ve kriko durumuna bakılamadığı. Tramer hasar kayıtbilgisinin bulunduğu. ("WMAR07ZZ4HT025465"şase numarası üzerinden 5664 Sms yolu ile hasar kayıt durum bilgilerinin alıcılar tarafından bilgi edinilebileceği.) Sigorta ve muayene bilgisinin bulunduğu .Tüv son muayene kayıt bilgilerinde "Camlar: sürücünün görüş alanında hasar (taş çarpması) var Hafif Kusur,Motor No:okunabilir durumda değil.Hafif Kusur, Yangın algılama ve alarm sistemi: geçerli teknik inceleme raporu yok Hafif Kusur, Tescil kayıtlarında ERİŞEBİLİR ifadesi yok Hafif Kusur," şeklinde tespit bilgilerinin bulunduğu. Tespit edilebilen1.sahibi olduğu. İşlem gören, Görünürde eksik parçasının bulunmadığı ve kullanılabilecekaraçlardan olduğu. Kilometre saat bilgisinde oynama / değiştirme ve sondurumu hakkında," Tüv 5664 sms yoluyla bilgi edinilebileceği" olabilecek /oluşabilecekgizliayıp ve kusurlarının bilinmediği). Yapılan tespitlerin bilgi amaçlı olduğu; İhalealıcıları tarafındanönceden tespit edilenhususlardoğrultusunda araç üzerindegenel bir bakım ( detaylı boya, eksik parça, değişen kontrolü vb.)yaptırmasıgerektiği. Araç üzerindekimevcut plaka ve şase bilgilerinin ruhsat kayıt bilgileri ile uyumludur." denilmiştir. Isparta Eğirdir Kızılçubuk Mah. Köprübaşı Mevkii Kanallı sok. No:3 Yücetaş Soğuk Hava Deposu yanında bulunan araç 21/10/2025 tarihinde Rüya Park Hayvanat Bahçesi yanı Konya Bucağı Mah. Ömer Şengöl Cad. No:33 Eğirdir/Isparta adresine çekilmiştir, işlem sırasında hazırda bulunan bilirkişi tarafından, aracın dış çevresinde metro logosunun bulunduğu, anahtarının bulunduğu, teyibinin ve takoğraf cihazının çalışır durumda olduğu, ekran göstergesinde kapı ve acil durum vanası ile motor arıza ikaz lambalarının yanar durumda olduğu, km'sinin 462.997,5 km olduğu, mazot göstergesinin yarımın üzerinde olduğu, çalışan ve hareket eden araç olduğu tespit edildiği beyan edilmiştir.