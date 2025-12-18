T.C. EDREMİT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/219 Esas

04.12.2025

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında;

2942 sayılı Yasanın 10. md uyarınca aşağıda dosya numarası, ili, ilçesi, köyü, ada, parsel numaraları, vasfı, mevkii, yüzölçümü ve malikleri yazılı tapulu taşınmazda davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemi yapılacaktır.

1-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14. md uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabilecekleri,

2-Açılacak davalarda husumetin kamulaştırmayı yapan idare TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği,

3-14.md öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Edremit Şubesinde adlarına yatırılacağı,

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Tebliğden itibaren HMK 129. md bütün unsurları içeren iddialara karşı savunmalarınızı ve savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları hangi delillerle ispat edeceğinizi, dayanılan hukuki sebepleri ve ayrıca ilk itirazları içeren cevap dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masraflarıyla birlikte iki haftalık süre içerisinde mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

7-Malikleriyle, cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/219 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Anılan hususlar 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. md 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

İL : BALIKESİR

İLÇE : EDREMİT

KÖY/MAH : AVCILAR MAH.

ADA/PARSEL : 422 ADA, 83 PARSEL

CİNSİ : ZEYTİNLİK

KAMULAŞTIRILACAK

ALAN : 11,09 m2 mülkiyet hakkı ve 2.647,27 m2 irtifak hakkı

MALİK : 1-ÖZÇAKIR AHMET İZMİRLİ

2-HAMİT İZMİRLİ

