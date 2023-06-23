T.C. EDREMİT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/617 Esas



SANIK : ENGİN KILIÇ, Hakkı ve Akifet oğlu, 22/09/1986 KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, BALIŞEYH, Hıdırşıh nüf.kyt. TC Kimlik No:25990736944



SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 01/02/2022



UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 Sayılı TCK'nın 191/1



VERİLEN CEZA : 1 yıl 8 ay hapis



KARAR TARİHİ : 03/05/2023



Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01851201