T.C. EDİRNE ASLİYE 1.HUKUK MAHKEMESİ

Esas no: 2022/699

İ L A N

Davacı TCDD İşletmesi Gen.Müd. vekili tarafından davalılar Kadri Cemil Dilci vs. aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasına esas olmak üzere;

Davalılar ALİ ÜRSEK ve NURİYE ANADOL(SAZLICA)'un tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olup, davalılara dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili davalı Ali Ürsek'in Edirne 1.Sulh Hukuk Mahkemesine ait 2023/1620 esas sayılı kararı ile Emine Gırmıç (Sazlıca) mirasçısı olarak davaya dahili davalı olarak dahil edildiği,

Dava dilekçesi ile; Edirne, Merkez, Kazanova /Vişnelik mevkii 1111 ada 90 parselde kayıtlı taşınmazın 913,06 m² lik bölümünün kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kaydının iptali ile TCDD adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren (2) hafta içinde davaya ilk itirazları ile birlikte (HMK 117) cevap verebileceği , HUMK 128 maddesine göre süresinde cevap vermemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı HMK 131 maddesine göre cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarını bir daha ileri süremeyeceği,

Dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere adı geçen davalıların duruşmanın bırakıldığı 05/12/2024 günü saat 10:55'de mahkememiz salonunda hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmalar ve davaya yokluğunda bakılıp karar verileceği, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02089342