T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/307 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Şuayip Çöke adına kayıtlı Edirne ili, Merkez ilçesi, Barutluk Mahallesi, 1355 Ada, 142 (Eski:69) parsel sayılı taşınmazın 460,87 m²'lik ve 1355 Ada 152 (Eski:57) parsel sayılı taşınmazın 1.142,11 m² lik kısmının daimi irtifak hakkı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından kamulaştırılacak 1355 Ada, 142 (Eski:69) parsel sayılı taşınmazın tahmini bedeli 1.319.736,63 TL tespit edilmiş, 1355 Ada 152 (Eski:57) parsel sayılı taşınmazın tahmini bedeli 1.221.466,00 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlarının ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 24/09/2026 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince ilan olunur. 21/09/2026

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Basın No: ILN02570409