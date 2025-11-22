T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2025/346 Esas

11.08.2025

Konu : GAİPLİK İLANI

Edirne ili, Merkez İlçesi, Kocasinan (Eski Paçacılar) Mah. 1590 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın taşınmazın 1/2'şer hisse sahibi olan Abdi oğlu Murat ve Murat karısı/kızı Seyide hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 Sayılı Yasa gereği Edirne 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/778 E., 2015/244 , sayılı kararı ile Edirne Defterdarı Yönetim Kayyımı, Edirne ili, Merkez İlçesi, Kocasinan (Eski Paçacılar) Mah. 1590 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın hisse sahibi olan Abdi oğlu Murat ve Murat karısı/kızı Seyide malvarlıklarının hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği (Şubat 2022 tarihli mevzuat değişikliği nedeniyle) Edirne Defterdarı yönetim kayyımı olarak tayin edildiği, ancak 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin /f bendinde yapılan değişiklik gereğince dava için husumet kayyım olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'ne yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle, Edirne ili, Merkez İlçesi, Kocasinan (Eski Paçacılar) Mah. 1590 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın hisse sahibi olan Abdi oğlu Murat ve Murat karısı/kızı Seyide gaipliğine ve dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına kayıt ve tesciline karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2025/346 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENENABDİ OĞLU MURAT VE MURAT KARISI/KIZI SEYİDE ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2025/346 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE ABDİ OĞLU MURAT VE MURAT KARISI/KIZI SEYİDE GAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSUEDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KOCASİNAN (ESKİ PAÇACILAR) MAH. 1590 ADA 5 PARSEL NOLU TAŞINMAZLARIN ESKİ MALİKLERİNDEN ABDİ OĞLU MURAT VE MURAT KARISI/KIZI SEYİDENİN GAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSU TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDININ İPTALİ İLE DAVACI İDARE ADINA KAYIT VE TESCİLİNE VERİLECEĞİ, İLAN OLUNUR.11.08.2025

