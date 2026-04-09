T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/289 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemli dava nedeniyle

Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 3132 Ada 213 parsel sayılı taşınmaza ilişkin malik "Mustafa" isimli kişiyi tanıyan, bilen olup olmadığı, malikin sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin ve varsa mirasçılarının TMK 594 madde uyarınca ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, belirlenen süre içinde başvuran olmaması halinde ve yapılan yargılama neticesinde mirasçı tespit edilememesi durumunda miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydıyla ilgiliden kalan mirasın devlet hazinesine aktarılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

