T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2022/738 Esas

DAVACI : YASİN GOCUK ve diğerleri

DAVALILAR : ÖZAY SOYDER (Fuzulı Namık ve Hatice oğlu,29/09/1980 d.lu, 225******82 T.C)

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, tebligat iade edildiğinden ve adres araştırmasından da sonuç alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

TMK'nun 644.mad.göre dirne ili, Süloğlu ilçesi, Domurcalı Köyü; 152 ada 22 parsel, 146 ada 4 parsel, 230 ada 11 parsel ve 148 ada 5 parsel sayılı taşınmazlar yönünden ortaklığın giderilmesi talep edildiğinden, bir itirazınız var ise 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz ayrıca durusma günü olan 10/06/2026 saat 09.00'de mahkememizde yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02359817