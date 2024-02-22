T.C. EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
2024-02-22 00:00:00 -
T.C. EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO : 2024/86 Esas
Edirne ili Merkez ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi 1521 ada 15 parsel sayılı taşınmaz maliki "Mustafa oğlu Ethem" isimli kişinin kimlik bilgileri tespit edilemediğinden "Mustafa oğlu Ethem" isimli kişiyi tanıyan, bilen olup olmadığı hakkında ülke genelinde yayınlanan yüksek trajlı bir gazetede "Mustafa oğlu Ethem"in sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK 594 madde uyarınca varsa mirasçılarının ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01988677