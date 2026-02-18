T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/8 Esas

İLAN

Dava konusu Edirne ili, Merkez ilçesi, Demirkapı Mahallesi 1490 ada, 43 parsel sayılı taşınmazda 1/5'er hisse sahibi olan ''Esat oğlu Ali, Rukiye, Leyla, Emine ve Raif''in hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 Sayılı Yasa gereği Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 17/06/20214 tarih, 2014/220 E., 2014/485 K. sayılı kararı ile Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün, Edirne ili, Merkez ilçesi, Demirkapı Mahallesi 1490 ada, 43 parsel sayılı taşınmazda 1/5'er hisse sahibi olan ''Esat oğlu Ali, Rukiye, Leyla, Emine ve Raif''in malvarlıklarının hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği Edirne Defterdarı yönetim kayyımı olarak tayin edildiği, ancak 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin /f bendinde yapılan değişiklik gereğince dava için husumet kayyım olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'ne yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle, Edirne ili, Merkez ilçesi, Demirkapı Mahallesi 1490 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın 1/5'er hisse sahibi olan Esat oğlu Ali, Rukiye, Leyla, Emine ve Raif''in gaipliğine ve söz konusu taşınmazlardaki bu kişinin adına tapu kaydındaki hissenin iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2025/8 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN ESAT OĞLU ALİ, RUKİYE, LEYLA, EMİNE VE RAİF'İN, ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2023/13 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE"ESAT OĞLU ALİ, RUKİYE, LEYLA, EMİNE VE RAİF'İN GAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSU EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, DEMİRKAPI MAHALLESİ 1490 ada, 43PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDAKİ ESAT OĞLU ALİ, RUKİYE, LEYLA, EMİNE VE RAİF'E AİT HİSSELERİN İPTALİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLECEĞİ, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02402546