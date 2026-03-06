T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/91

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalılar Abdullah Gülecan vs. adına kayıtlı Edirne İli, Merkez ilçesi, Karaağaç mah. 3667 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 749,28 m²'lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın kamulaştırılan kısmının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 75.010,42 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 02.03.2026 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02416042