T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2017/623 Esas

Davacı , MEHMET İĞDİ ile Davalılar , ATA CAN AFACAN, AYLİN CENGİZ, AYSUN PERÇİN, AYŞE ATEŞ, AYŞE IRMAK, CELİL IRMAK, CEMİL IRMAK vs. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Mahkememizin 02.07.2026 tarihli duruşma tutanağında TMK 713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca;

Dava konusu Edirne ili, Merkez ilçesi, Avarız köyü, 402 parsel sayılı taşınmazın davacı tarafından yaklaşık 40 yıldan beri ekilip biçildiği ve tapusu bulunmayan alana ait taşınmazın 713/1 madde gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde itiraz davası açabilecekleri veya Edirne 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/623 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nun 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02510762