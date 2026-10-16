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Resmi İlanlar T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/131 Esas

KARAR NO : 2026/454

5607 Sayılı yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/06/2026 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan İoan ve Augusta kızı, 10/04/1975 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MARINELA VERONICA GREBENISAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 13.10.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02570796