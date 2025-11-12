T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/948 Esas

KARAR NO : 2024/232

2863 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2024 tarihli ilamı ile 67 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Zahide oğlu, 20/07/1963 doğumlu, ÖMER TULGAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 06.11.2025

