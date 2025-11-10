T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/608 Esas

KARAR NO : 2024/1010

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/07/2024 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, tecilli 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Memet Mustafa ve Lütfiye oğlu, 01/01/1969 doğumlu, MEMET KÖSE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve kesinleşme şerhi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 06.11.2025

