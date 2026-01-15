T.C. EDİRNE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/296 Esas

KARAR NO : 2025/425

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/10/2025 tarihli ilamı ile TCK 158/1-f maddesi gereğince 3 Yıl 4 Ay Hapis cezası ve 13.320,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan sanık hakkında verilen karar katılan Ferhad ve Leyla oğlu, 25/03/1991 Bakü doğumlu, 99964280962 TC Kimlik Nolu, RAMAZAN HUSEYN ZADA'ya tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar katılanın kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle TEKİRDAĞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İSTİNAF kanun yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.13/01/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02380847