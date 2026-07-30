T.C. DÜZİÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/206 Esas

DAVACI : Mehmet UZ-554*****864

DAVALI : Fevzi KALAYCI-672*****366

Dava konusu Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Kurutluş Mahallesi, 1937 Arda 3 Parsel sayılı taşınmazın "Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi" istemiyle açılmış olunan ve davalı sıfatıyla yer almış olduğunuz davanın duruşması 30.09.2026 günü 09:30'a bırakılmıştır.

4721 Sayılı TMK'nun 644/2 maddesi uyarınca dava dilekçesi ve yazılı usul tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere iki haftalık süre içerisinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürmediğiniz veya aynı süre içerisinde paylaşma davası açarak dosya numarasını mahkememize bildirmediğiniz takdirde iş bu davaya konu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 25.06.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02518744