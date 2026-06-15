T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/299 Esas

20.05.2026

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Yarbaşı Mahallesi, 138 ada 23 nolu parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdullah CAN, Abdurrahman GÜZEL, Adem GÜZEL, Ahmet CAN, Ali GÜZEL, Ali GÜZEL, Ali Dursun GÜZEL, Aslıhan CAN ÖZBOZKURT, Atila CAN, Atilla CAN, Aydın CAN, Aysel CAN, Ayşe AYDIN, Ayşe CAN, Ayşe DORUK, Ayşe GÜZEL, Ayşe Hanne CAN HAKSEVER, Betül BİROL, Döne ERDEMİR, Ekrem ÇİFÇİ, Elif CAN, Emine CAN, Fadıma KÖKEN, Fadime ATEŞ, Fadime Saime YILDIZ, Fahri GÜZEL, Fatma BÜYÜKMERT, Fatma CAN, Fatma GÜZEL, Feride DİNGİL, Feride ÖZDEMİR, Ganime KUŞ, Güler Güllü AŞÇI, Hacı CAN, Hacı GÜZEL, Hakan ÖNAL, Halime CAN, Hasan ÖNAL, Hasibe Doğan, Hatice CAN, Hatice CAN, Hatice GÜZEL, Hatice GÜZEL, Hatice GÜZEL, Hatice Nida KÖŞKER, Havva SERT, Hulüsi GÜZEL, Hülya POYRAZ, Hürü MART, İbrahim GÜZEL, İbrahim ŞANAL, Kemal BURKAŞ, Kenan ERTÜRK BİÇİCİ, Kübra Nur Döne CAN, Latife GÜLCAN, Leyla GÖK, Leyla Gül ERDEMİR, Mehmet CAN, Mehmet GÜZEL, Mehmet GÜZEL, Mehmet ÖNAL, Mehmet ŞANAL, Mehmet Sefa ÇİFÇİ, Mehmet Uğur BURKAŞ, Merve ÇOBAN, Merve Hilal CANBOLAT, Meryem BURKAŞ, Meryem CİHANGİR, Musa ÖNAL, Mustafa CAN, Mustafa CAN, Mustafa CAN, Mustafa Paşa CAN, Nadire ERDEMİR, Nejdet GÜZEL, Nejla CAN, Nejla GÜZEL, Neriman CAN, Nermin DALLI, Neslihan SARIGÜL, Neşe BİÇİCİ, Nurcan ÇELİK, Osman GÜZEL, Osman GÜZEL, Ömer BURKAŞ, Ömer CAN, Ömer GÜZEL, Ömer Akın CAN, Özkan ŞANAL, Perihan SERT, Ramazan CAN, Rübeydağ GÜZEL, Rüveyda COMAL, Sami CAN, Sebahat MATUĞAN, Serdar CAN, Serdar Yaşar GÜZEL, Seval ALTUN, Sevgi SAĞLAM, Sevim GÜZEL, Sibel AVCI, Sultan GÜZEL, Sultan GÜZEL, Suna ÖNAL, Süzan SOLAK, Şerife CAN, Vahide Can ATA, Vedat GÜZEL, Veli Can ODUNCU BİÇİCİ, Veysel BURKAŞ, Yakup ÖNAL, Yunus ŞANAL, Yusuf GÜZEL, Zehra BORAN, Zeki CAN, Zeki CAN, Zeki CAN, Zeliha ALÇI, Zeliha GÜZEL, Zeynel GÜZEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Yukarıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkulün 2854,92m2 irtifak hakkı, davacı T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırması amacıyla T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazın T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına kamulaştırılığı, ilan tarihinde itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Düziçi Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02488017