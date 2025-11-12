T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/138 Esas

04.11.2025

İLAN METNİ

Davacı , MEHMET ÇINGI ile Davalılar , AYŞE ÇINGI, HÜSEYİN ŞEN, KADİRİYE KÖKSAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Örencik Köyünde Bahçe/Osmaniye adresinde ikamet ettiği bildirilen davalı Hüseyin Şen'e (Mustafa ve Bedriye oğlu/kızı, 21/12/1958 doğumlu, T.C. 40511177624), davacı Mehmet Çıngı tarafından 22/A Uygulama Kadastrosuna İtiraz davası açıldığı, davalının belirtilen adresine ve mahkemece belirlenen adreslerine çıkartılan davetiyeler bila tebliğ iade edilmiş olup zabıta tahkikatından da adreslerin meçhul kaldığı, bu nedenle davalı Hüseyin Şen'e mahkememize müracat ederek dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ alabileceği veya mahkememize bildireceği tebliğe yarar adresini bildirmesi halinde bildirdiği adrese dava dilekçesi ve tensipzaptının gönderileceği, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi, tanık listesi ev tüm delillerini bildirmesi gerektiği, bildirmediği takdirde bu ilan metni ile birlikte dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, dava ve duruşmalara yokluğunda devam edilip karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02331513