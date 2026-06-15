T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/91 Esas

21.05.2026

İLAN

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Merkez/Yarbaşı mahallesi, Kokarpınar mevki

DAVACININ ADI VE SOYADI: Yurdagül ÖZHAN, Necmettin ÖZHAN

DAVALI KURUMUN ADI: Maliye Hazinesi

DAVANIN ÖZETİ: Dava konusu Osmaniye ili, Düziçi ilçesi, Merkez Yarbaşı mahallesi, Kokarpınar mevkinde bulunan 393 parsel sayılı 4.130,48 m2 yüzölçümlü taşınmazın tapu kaydının hatalı olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği ileri sürülerek, tapu kaydının iptali ile davacılar Yurdagül Özhan ve Necmettin Özhan adına tescili istemiyle dava açıldığını, davacılar taşınmazın uzun yıllardır kendileri tarafından zilyetlikle kullanıldığını, emlak vergileri ile ecrimisil bedellerinin taraflarınca ödendiğini ve taşınmazın gerçekte kendilerine ait olduğunu iddia ettiğini, TMK 713/4 maddesi uyarınca İLAN olunur.

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Basın No: ILN02488048