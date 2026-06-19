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Resmi İlanlar T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
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T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/150 Esas
20.05.2026

İLAN

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Pirsultanlı Köyü,

DAVACININ ADI VE SOYADI: Fahri Yalçın SEVİMLİ

DAVALI KURUMUN ADI: Düziçi Mal Müdürlüğü, Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü, Düziçi Pirsultanlı Köyü Muhtarlığı

 

DAVANIN ÖZETİ: Dava konusu Osmaniye ili, Düziçi ilçesi, Pirsultanlı köyü sınırları içerisinde bulunan doğusu 170 ada 49 parsel, batısı ve güneyi 119 ada 6 parsel, kuzkeyi 170 ada 51 parsel ile çevrili yaklaşık 1804,89 m2 yüzölçümlü tapusuz taşınmazın, TMK 713 maddesi uyarınca zilyetliğe dayanılarak davacı Fahri Yalçın Sevimli adına tescili talep ettiğini, TMK 713/4 maddesi uyarınca İLAN olunur

#ilangovtr

Basın No: ILN02491456