T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/150 Esas
20.05.2026
İLAN
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Pirsultanlı Köyü,
DAVACININ ADI VE SOYADI: Fahri Yalçın SEVİMLİ
DAVALI KURUMUN ADI: Düziçi Mal Müdürlüğü, Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü, Düziçi Pirsultanlı Köyü Muhtarlığı
DAVANIN ÖZETİ: Dava konusu Osmaniye ili, Düziçi ilçesi, Pirsultanlı köyü sınırları içerisinde bulunan doğusu 170 ada 49 parsel, batısı ve güneyi 119 ada 6 parsel, kuzkeyi 170 ada 51 parsel ile çevrili yaklaşık 1804,89 m2 yüzölçümlü tapusuz taşınmazın, TMK 713 maddesi uyarınca zilyetliğe dayanılarak davacı Fahri Yalçın Sevimli adına tescili talep ettiğini, TMK 713/4 maddesi uyarınca İLAN olunur
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Basın No: ILN02491456