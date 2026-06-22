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Resmi İlanlar T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
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T.C. DÜZİÇİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/32 Esas
20.05.2026

İLAN

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Ellek Beldesi, Şehit Ali Gökçe Mahallesi, Esentepe sokak No: 4

DAVACININ ADI VE SOYADI: Ali KANPEK

DAVALI KURUMUN ADI: Düziçi Mal Müdürlüğü Gelir Servisi, Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü, Ellek Belediye Başkanlığı

 

DAVANIN ÖZETİ: Dava konusu Osmaniye ili, Düziçi ilçesi, Ellek Beldesi, Şehit Ali Gökçe Mahallesi Çipilli mevkinde bulunan, doğusu yol, batısı Ahmet Silgi, güneyi Ali Mert ve kuzeyi yol ile çevrili yaklaşık 7 dönüm miktarındaki tapusuz taşınmazın TMK 713 kapsamında davacı Ali Kanpek adına tescili talep edildiğini, davacı taşınmazın 70-80 yıldır zilyetlik ve tasarrufu altında bulunduğunu iddia ettiğini, TMK 713/4 maddesi uyarınca İLAN olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02492806