T.C. DÜZİÇİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2023/941 Esas

19.08.2025



İLAN METNİ

Davacı , HATİCE SALDAMLI ile Davalı , AHMET MERT SALDAMLI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Cumhuriyet Mah. Mevlana Sk. No:1 İç Kapı No:33Düziçi/ OSMANİYE adresinde ikamet ettiği bildirilen davalı Ahmet Mert Saldamlı'ya (ÖMER ve RAHİME oğlu/kızı, 23/09/1992 dogumlu, T.C. 24152396484 ), davacı Hatice Saldamlı tarafından boşanma, velayet, nafaka, manevi tazminat, ziynet eşyası talebi ve mehir bedeli talepli boşanma davası açıldığı, davalının belirtilen adresine ve mahkemece belirlenen adreslerine çıkartılan davetiyeler bila tebliğ iade edilmiş olup zabıta tahkikatından da adreslerin meçhul kaldığı, bu nedenle davalı Ahmet Mert Saldamlı'nın Mahkememize müracat ederek dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ alabileceği veya Mahkememize bildireceği tebliğe yarar adresini bildirmesi halinde bildirdiği adrese dava dilekçesi ve tensip zaptının gönderileceği, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi, tanık listesi ve tüm delillerini bildirmesi gerektiği, bildirmediği takdirde bu ilan metni ile birlikte dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, dava ve duruşmalara yokluğunda devam edilip karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02348397