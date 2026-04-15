T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/20489 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20489 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Düzce İli, Merkez İlçesi, Yörükler Köyü Kışla Mevkii 2084 Ada 2 Parsel numaralı 1.801,91 m² yüz ölçümlü ''Arsa'' nitelikli taşınmazın 3/4 hissesi satılacaktır. Ana taşınmaz üzerinde 1 adet blok hali hazırda inşaat halinde olup 1 adet blokun zemin+1+2+3+4 katının inşaat halinde olduğu bu haliyle yapının inşaat seviyesinin %25 olduğu hesap ve takdir edilmiş olup bu haliyle yapının bedeli hesap edilecek olup bu bedel ana taşınmaz arsa bedeline ilave edilerek taşınmazın toplam bedeli hesap edilecektir.

İmar Durumu : Eski Konuralp Kenti İmar Planı sınırları içerisinde kalmakta olup Ayrık nizam 5 kat, KAKS:2,40, TAKS:0,60 olacak şekilde yapılaşma şartlarına haizdir.

Kıymeti : 28.266.994,37 TL

KDV Oranı : %10-%20 (Kademeli KDV uygulanacaktır)

Kaydındaki Şerhler: 1- Etibank Lehine 3200 m² lik sahada irtifak hakkı vardır.

2-TEK Genel Müdürlüğü lehine 1047 m² lik sahada irtifak hakkı vardır.

3-3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:12

02/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02447983