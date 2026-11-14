T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
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T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1146 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, MUSABABA Mahalle/Köy, OTLAKLAR Mevkii, 116 Ada, 19 Parsel, İmar Planı sınırları dışında kaldığı, belirtilmiştir. Yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır. Dosya konusu taşınmazın üzerinde ağaç değeri bulunmamaktadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Adresi : Düzce İli, Merkez İlçesi, Musababa Köyü 116 Ada 19 Parsel
Yüzölçümü : 5.116,47 m2
Kıymeti : 6.907.234,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:28
11/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02595425