T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/1950 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1950 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Cumayeri İlçe, Taşlık Mahalle/köy, Köyiçi Mevkii, 133 Ada, 3 Parselin taşınmazın 1/1 hisesi satışa çıkarılmış olup, tapu kayıtlarında fındık bahçesi niteliğinde görülmektedir. İnceleme sonucu taşınmazın Arazi vasfında olduğu kapama fındık bahçesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Taşlık Köyü 133 Ada 3 Parsel Cumayeri / DÜZCE

Yüzölçümü : 9.627,82 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 7.253.792,14 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Cumayeri İlçe, Orta Mahalle/köy, Köyiçi Mevkii, 508 Ada, 1 Parsel, 2. Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm, dosya içerisinde mevcut projesine göre mesken olup, antre+hol+mutfak+ salon+yatak odası+yatak odası+ içerisinde duş bulunan yatak odası+ banyo+ wc + balkonoluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Dosya da mevcut 15/03/2019 onay tarihlimimari projesine göre Net alanı 114,74 m², Brüt alanı 128,00 m² dir.

Adresi : Orta Mahallesi 5.Sokak No: 9/1 D: 7 Cumayeri / DÜZCE

Yüzölçümü : 1.652,83 m2

Arsa Payı : 49/1652

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planı alanı sınırları içerisinde konut+Ticaret alanı olarak ayrık nizam 5 kat planlandığı görülmüştür.

Kıymeti : 3.072.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 13:47

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Cumayeri İlçe, Orta Mahalle/köy, Ortaköy Mevkii, 492 Ada, 2 Parsel, Zemin Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm, dosya içerisinde mevcut projesine göre bodrumlu işyeri olup, zeminde de Aksu Fındık İşyeri olarak kullanıldığı görülmüştür. İşyeri zemini seramik kaplı olup, ön ve yan cephesinde camlı alüminyum doğramadır. İçerisinde ofis olarak kullanılan kısım bulunmaktadır. 20/12/2021 onaylı mimari projesinde göre zemin katta işyeri+ wc, bodrum katta depo hacimlerindenoluşmaktadır. Mimari projesine göre Net alanı 360,06 m² , Brüt alanı 393,00 m² dir. Bodrum kat net alanı 187,67 m² brüt alanı 203,00 m², zemin kat iş yeri net alanı 172,39 m² brüt alanı 190,00 m²dir.

Adresi : Orta Mahallesi Muallim Sokak No: 3/A Cumayeri / DÜZCE

Yüzölçümü : 339,63 m2

Arsa Payı : 136/339

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planı alanı sınırları içerisinde konut+Ticaret alanı olarak ayrık nizam 4 kat planlandığı görülmüştür.

Kıymeti : 7.160.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:47

10/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02421310