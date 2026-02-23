T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/19999 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19999 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli, Gümüşova İlçesi, Kültür Mahallesi, Çakalönü Mevkii 446 Ada 7 parsel numaralı 354,23m² yüz ölçümlü Betonarme Ev ve Arsa nitelikli taşınmaz satılacak olup Gümüşova Şehir merkezine yakın konumda yer almaktadır. Eğimsiz arazi vasfında olup yol, su, elektrik, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ve Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Arsa vasfında olduğu, üzerinde bodrum+zemin+1 kattan oluşan yapının bulunduğu, yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Pencereleri plastik doğramadır. Dış cephesinde taş kaplamalar bulunmaktadır. Çatısı mevcuttur.Taşınmazın Giriş kapısı demir kapıdır. Oda zeminleri parke, ıslak zeminler seramik kaplıdır. Oda kapıları ahşap kapıdır. Mutfakta tezgah altı ve üstü dolaplar mevcuttur. Odalarda petek radyatörleri bulunmaktadır. Bodrum katta 4 adet oda, zemin katta antre + mutfak + salon+ oda+ wc+ teras ve üst kata çıkan merdiven, üst katta 3 adet yatak odası+ antre+banyo+balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Alanı 280,00 m² olarak belirtilmiştir.

İmar Durumu :Gümüşova Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ''4 katlı Konut Alanı'' olarak planlandığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 8.909.035,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Düzce 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.11.2023 tarih 2023/443 Esas sayılı yazı ile ihtiyati tedbir kararı vardır. İcrai satışa engel olmadığı mahkeme tarafındanbildirilmiştir. Diğer hususlar tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:11

06/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

