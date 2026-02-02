T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/242 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :Düzce İli Merkez İlçesi Nalbantoğlu Mahallesi Köyaltı Mevkii 2413 Ada 10 Parsel sayılı 10.243,32 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmazdaki 6840/256083 arsa paylı, Dubleks Mesken nitelikli CBlok Zemin+1 Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tam hissesi satılacaktır.
İmar Durumu: Ayrık Nizam 3 kat, KAKS:1,3,TAKS:0,40 inşaat tarzı olacak şekilde konut yerleşik alanı olarak belirlenmiş Uygulama İmar Planına dahildir.
Kıymeti : 4.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:39
26/01/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
