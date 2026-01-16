T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Örnek No:54*
2024/957 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/957 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|225.588,00
|14
|Taşınır
|Sanayi Tipi Makineler
-1 Adet Şeniz Marka 80'lik Şerit
-1 Adet Erkılıç Marka Hidrolik Markül
-2 Adet Bengü Marka Şerit Bileme Makinesi
-1 Adet Otomatik Bileme Makinesi
-1 Adet Zımpara Taşı Gürmaksan Masa Üstü
-1 Adet Transpalet 2,5 Tonluk
-1 Adet Kompresör Setkom Marka
-1 Adet Silindirik Katı Yakıtlı Kazan Emel
-1 Adet Kalınlık, Kenar Alma Makinesi
-3 Paket 34/70 Tema Çivi 3 Koli
-1 Paket 34/90 Tema Çivi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:28
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|650.000,00
|1
|Taşınır
|Sanayi Tipi Makine
Bgm Marka Boylama,köşe Kırma Makinesi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:28
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|925.000,00
|1
|Taşınır
|Sanayi Tipi Makine
Form Çift Kenar Dilimleme Mak. Tk F 500-003 2011 İmal Yılı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 12:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 12:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 12:28
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.850.000,00
|1
|Taşınır
|Sanayi Tipi Makine
Özerkılıç Tam Otomatik 120 Tomruk İşleme Makinesi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:39
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.450.000,00
|1
|Taşınır
|Sanayi Tipi Makine
Form Marka Komple Palet İşleme Makine Yam 80-033 2012 Model
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:39
05/01/2026
(İİK m.114/4)
Basın No: ILN02381980