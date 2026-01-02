T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2559 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Arapçiftliği Mahallesi Melenkırı Mevkii 815 Parsel numaralı 430.00 m² yüz ölçümlü Dubleks Betonarme Ev ve Arsası nitelikli taşınmaz satılacaktır.
İmar Durumu:1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde konut alanında yer aldığı 2 kat yapılaşma hükümleri belirlendiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 7.556.750,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:33
29/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02374016