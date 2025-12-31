T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/1474 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1474 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Metek Mahalle/köy, Kamışlık Mevkii, 1995 Ada, 4 Parsel, B Blok, Zemin Kat, Bb No:2 Nolu Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmazın zemin katında kuzey-güney-batı cepheli mesken nitelikli 3+1 taşınmazdır. Taşınmazın cepheleri site içine ve komşu parsele bakmaktadır. Mimari projesine göre antre, 3 oda, salon, mutfak, 2 banyo, tuvalet hacimlerinden oluşmaktadır. Net kullanım alanı 102,83 m2 brüt alanı ise yaklaşık 114,00 m2 dir.

Adresi : Koçyazı Mahallesi 1840. Sokak No:8-B/2 Düzce Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 4.227,07 m2

Arsa Payı : 76300/4227070

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı İmar durum belgesine göre, cadde cephesi ayrık nizam 4 kat ticaret alanı, sokak cephesi ayrık nizam 3 kat konut alanı imarlıdır. Cadde cephesi taks 0,35 Kaks 1,60, Sokak cephesi taks 0,40, kaks 1,30.

Kıymeti : 3.192.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Metek Mahalle/köy, Kamışlık Mevkii, 1995 Ada, 4 Parsel, B Blok Bb No:5 Nolu Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmazın 1. katında güney-doğu-batı cepheli mesken nitelikli 3+1 taşınmazdır. Taşınmazın cepheleri site içine ve komşu parsele bakmaktadır. Mimari projesine göre antre, 3 oda, salon, mutfak, 2 banyo, tuvalet, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Net kullanım alanı 120,92 m2 brüt alanı ise yaklaşık 139,00 m2 dir.

Adresi : Koçyazı Mahallesi 1840. Sokak No:8-B/5 Düzce Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 4.227,07 m2

Arsa Payı : 93750/4227070

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı İmar durum belgesine göre, cadde cephesi ayrık nizam 4 kat ticaret alanı, sokak cephesi ayrık nizam 3 kat konut alanı imarlıdır. Cadde cephesi taks 0,35 Kaks 1,60, Sokak cephesi taks 0,40, kaks 1,30.

Kıymeti : 3.892.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:47

17/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

