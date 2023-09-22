T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/17481 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/17481 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ



Düzce İli Cumayeri İlçesi Yaka Mahallesi Bağlıkaltı Mevkii 108 Ada 13 Parsel sayılı 603,04 m² yüzölçümlü arsa niteliğinde kayıtlı bulunan taşınmazın tam hissesi satılacak olup, parselin üzerinde zemin * 2 * çatı kattan olmak üzere toplam 4 kattan oluşan betonarme tarzda yapılmış yapı olduğu tespitle, yapı Çetin Öğrenci Yurdu olarak kullanılmaktadır.



İmar Durumu :1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Ticaret alanı * Konut Alanı olarak planlandığı, bitişik nizam 3 kat yapılaşma hükümleri belirlendiği görülmüştür.



Kıymeti : 7.770.720,00 TL



KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 14:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 14:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 14:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 14:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ



Düzce İli Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi Köyiçi Mevkii 351 Ada 27 Parsel sayılı 596,34 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tam hissesi satılacaktır.



İmar Durumu : Cumayeri Belediyesinin imar planında yer aldığı görülmüştür.



Kıymeti : 1.192.680,00 TL



KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 14:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 14:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 14:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01895594