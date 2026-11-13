T.C. DÜZCE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2026/318 Esas

28.09.2026

Konu : Gaiplik Kararı

Maliye Hazinesi ile Düzce Defterdarlığı kayyımlık Bürosu Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan TMK. nun 588. maddesinden kaynaklanan gaiplik kararı verilmesi ve kayyım hesabında bulunan bedelin Hazineye devri davası nedeniyle;

"davacı kurumun, Cumayeri (Kapatılan) Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/86 Esas - 2007/90 Karar sayılı ilamı gereğince kim olduğu bilinmeyen Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Selamlar köyü, 341 parsel (İfraz sonucu:561 parsel) sayılı taşınmazda paydaş olan Osman oğlu Salih'e ait olan T.C Ziraat Bankası Düzce Şubesi hesabında bulunan para yönünden kayyım tayin edildiği, kayyım tarafından yönetilen T.C Ziraat Bankası hesabında bulunan mevduatların Hazineye intikaline karar verilmesi davası nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenilen Osman oğlu Salih'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunun" 6 ay ara ile 2 kez ulusal yayın yapan gazetede yayınlanması, gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28.09.2026

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Basın No: ILN02593907