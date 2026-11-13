T.C. DÜZCE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2026/319 Esas

28.09.2026

Konu : Gaiplik Kararı

Maliye Hazinesi ile davalı Düzce Defterdarlığı kayyımlık Bürosu Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan TMK. nun 588. maddesinden kaynaklanan gaiplik kararı verilmesi ve kayyım hesabında bulunan bedelin Hazineye devri davası nedeniyle;

"davacı kurumun, Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/1181 Esas - 2010/268 Karar sayılı ilamı gereğince kim olduğu bilinmeyen Düzce ili, Çilimli ilçesi, Mahirağa köyü, 87 parsel sayılı taşınmazda paydaş olan İbrahim kızı Hanife, İbrahim kızı Fatma ve Safiye eşi Mustafa'ya ait olan T.C Ziraat Bankası Düzce Şubesi hesabında bulunan para yönünden kayyım tayin edildiği, kayyım tarafından yönetilen T.C Ziraat Bankası hesabında bulunan mevduatların Hazineye intikaline karar verilmesi davası nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenilen İbrahim kızı Hanife, İbrahim kızı Fatma ve Safiye eşi Mustafa'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunun" 6 ay ara ile 2 kez ulusal yayın yapan gazetede yayınlanması, gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28.09.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02593799