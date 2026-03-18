T.C. DÜZCE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DÜZCE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2025/1562 Esas
Davacı tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
Muris 34193396558 T.C. Kimlik Nolu, Mustafa ve Aişe Kızı, 21.04.1913 Çevrik doğumlu HANİFE'nin(vefat tarihi bilinmeyen)mirasçıları bilinmemektedir. Bu nedenle, mirasçıların ilk ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Düzce 3. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri gerekmektir.
İlan süresi içerisinde başvuran olmazsa ve mahkememizce de murisin hiçbir mirasçısı tespit edilemediğinden, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın DEVLETE GEÇECEĞİ ilanen tebliğ olunur. 30/01/2026
Basın No: ILN02402587