T.C. DÜZCE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/105 Esas

DAVACI : MEHMET ALİ TÜRKEN

DAVALILAR :1-MALİYE HAZİNESİ DÜZCE

2-YILDIZTEPE KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Davacı Mehmet Ali Türken tarafından davalılar Maliye Hazinesi ve Yıldıztepe Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davasında dava konusu taşınmazın TMK 713/4 maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle;

Dava konusu Düzce İli Gümüşova İlçesi Yıldıztepe köyü 135 ada 8 parsel sayılı taşınmazın batı sınırında yer alan, 24/09/2025 tarihli bilirkişi raporunda "C" harfi ile gösterilen 165,79 m²'lik arazının davacı adına tescili istenildiğinden, taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02339764