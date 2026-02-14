T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/110 Esas

DAVALI : NEZAHAT ERGÜRAK

Davacı Fehmi Ata tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adınıza çıkartılan ön incelem duruşma gününü bildirir davetiyelerin bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması neticesinde bildirilen yeni Osmaniye Mahallesi, Arifbey Cad., Yanmaz Apt. No:15, İç Kapı No:31 Akçakoca/DÜZCE adresine çıkartılan tebligatın da bila tebliğ iade edildiğinden tebligat yapılamamıştır.

Ön inceleme duruşma günü olarak belirlenen 14/05/2026 günü ve saat 10:30'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02400438