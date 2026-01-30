T.C. DÖRTYOL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/21 Esas

DAVALI : RAMAZAN ÇİRCİ Emirbeyazıt Mahallesi, Stadyum Sokak , Berlin Apart , No:10 Menteşe/ MUĞLA

Davacı Gülay ÇİRCİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

DAVA DİLEKÇESİ:

Müvekkilim 24 yıllık evlilikleri botunca davalı tarafından sürekli psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmış ve artık bu durum hayatı çekilmez hale getirmiştir. Davalı alkol bağımlısı olup, evlilikleri boyunca boyacılıktan kazandığı parayı alkol almak için harcamış, müvekkilim ise evini ve çocuklarını geçindirebilmek adına sürekli ek işler yapmak zorunda kalmış olup hali hazırda bahçelerde fasulye toplayarak günlük yevmiye usulü ile çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Davalı ile davacı müvekkilimin müşterek konutları kira olup, evin kirası, faturaları ve tüm giderlerini müvekkilim karşılamaktadır. Tüm bunların yanında müvekkilim evliliği boyunca, davalı tarafın alkol aldıktan sonra fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kalmıştır. Yine de tüm bunlara rağmen evliliğini devam ettirmeye çalışmıştır fakat 2023 Şubat ayında müvekkilim davalı tarafından darp edilmiş ve emniyete gidip şikayetçi olmuştur. Davalı yine alkollü olduğu sırada, tv kumandasıyla müvekkilimin yüzüne vurmak suretiyle fiziksel şiddet uygulamıştır ancak müvekkilim ne yapması gerektiğini bilmediği için darp raporu alamamıştır. Fiziksel şiddetin yanı sıra yine davalı taraf alkol aldığı zaman evde adeta terör estirmekte ve ailesine küfürler yağdırmaktadır ve bu durum sık sık gerçekleşmekte ve davacı müvekkil tarafından bu evlilik çekilmez hale gelmiştir.

-Davanın kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,

TENSİP TUTANAĞI:

1-Açılan davanın HMK'nın118 ve devamı maddeleri uyarınca yazılı yargılama usulüne tabi olduğu anlaşıldığından davanın “Yazılı Yargılama Usulüne” göre yürütülmesine,

2-Dava dilekçesi ve ekleri ile işbu tensip zaptının davalıya "iki hafta içinde davaya cevap verebileceği" ihtarı içeren davetiye ile tebliğine, tebligatta HMK 127 maddesi gereğince HMK’nun 129/1maddesinde sayılan unsurları içerir şekilde CEVAP DİLEKÇESİNİ mahkememize sunmak üzere; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN ve yasal süresi bulunduğunun ve süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde HMK 128/1maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının İHTARATINA, (ihtar yerine geçmek üzere iş bu tensip zaptının davalıya tebliğine)

3-Davalı tarafça mahkememize cevap dilekçesi ibraz edilmesi halinde cevap dilekçesi ve ekindeki belgelerin davacı tarafa "iki hafta içinde Cevaba Cevap Dilekçesi verebileceği" ihtarı içeren davetiye ile tebliğine, davacı tarafın cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN ve yasal süre içinde davalı taraf sayısından bir fazla CEVABA CEVAP (REPLİK) dilekçesini mahkememize ibraz edebileceğinin ihtaratına,

4-Davacı tarafça yasal süre içinde cevaba cevap (Replik) dilekçesi ibraz edilmesi halinde, cevaba cevap dilekçesinin bir örneğinin davalı tarafa "iki hafta içinde İkinci Cevap Dilekçesi verebileceği" ihtarı içeren davetiye ile tebliğine, davalı tarafın davacının cevaba cevap (Replik) dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN ve yasal süre içinde davacı taraf sayısından bir fazla İKİNCİ CEVAP (DÜPLİK) dilekçesini mahkememize ibraz edebileceğinin ihtaratına,

5-Davalı tarafça ikinci cevap dilekçesinin ibraz edilmesi halinde, ikinci cevap dilekçesinin bir örneğinin davacı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

6-İşbu tensip zaptının taraflara TEBLİĞİNE,

Dilekçeler aşamasının tamamlanmasını takiben tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine tensiben karar verildi.

