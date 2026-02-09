T.C. DÖRTYOL 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.67677545-2025/623-Ceza Dava Dosyası

04.02.2026

İ L A N

Mahkememizin 19/11/2025 tarih, 2025/623 esas, 2025/685 karar sayılı kararı ile;

Hakkında Müşteki Güler Özkan'a yönelik üzerine atılı "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı basit kasten yaralama" suçundan 18ayhapis cezası ve mağdur Deniz Baran Özkan'a yönelik üzerine atılı "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit kasten yaralama" suçundan 13ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilen; Osman ve Siyam oğlu, 15/05/1987 Osmaniye doğumlu RAMAZAN ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02396579