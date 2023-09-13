T.C. DOĞUBAYAZIT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-09-13 00:00:00 -
T.C. DOĞUBAYAZIT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS SAYISI : 2021/132
İLAN
Davalı 14839437920 TC Kimlik numaralı Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi, ÇİFTEPINAR mah/ köy, 2 Cilt, 78 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, ÇERKEZ ve BELKİZ kızı, 10/04/1962 doğumlu ERGÜL DAŞDEMİR tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
‘‘“Bu zarfta 22/05/2023 Tarih ve 2021/132 esas 2023/155 karar Sayılı mahkeme kararı vardır." Hususu ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01889793