Resmi İlanlar T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ
T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/83091 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/83091 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, Fırat Mahalle/köy, 0 Ada, 7065 Parsel, C Blok 3.Kat No:7 Nolu BB'de Kain Mesken Vasıflı Taşınmaz
Adresi : Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Fırat Mahallesi, 552/1 Sokak Ronahi Park Evleri Sitesi C Blok, Bina No:2C, Kat:3, Daire No: 7 Yenişehir / Diyarbakır/ DİYARBAKIR

Ana Taşınmaz

Yüzölçümü :11.680,91 m2 - Satışa Konu Taşınmaz: Brüt: 205 mNet: 180 m2

Arsa Payı : 140/10220

İmar Durumu :Var ,1/1000 ölçekli konut ve konut lejantında Emsal:1.25, Taks:0.20 Ayrık nizam müsaadelidir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

 

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:00

21/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02475938