T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ
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T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/63031 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, Peyas Mahalle/köy, 259 Ada, 10 Parsel, A Blok Zemin Kat 29 Nolu Bağımsız Bölümde Kain Dükkan Niteliğindeki Taşınmaz
Adresi : Peyas Mahallesi, 476. Sok, Demirok Sitesi Bina No:2, İç Kapı No:39A, 21070,Kayapınar/ DİYARBAKIR
Ana Taşınmaz
Yüzölçümü : 4.188,40 m2-- Satışa Konu Dükkan: Brüt: 240m2 -- Net: 228,57 m2
Arsa Payı : 4/128
İmar Durumu : Var. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut+işyeri sahasında kalmakta, ayrık nizam,TAKS: 0.30, KAKS: 2,40, Hmax:24.50 m yapılaşma şartlarına sahiptir.
Kıymeti : 11.700.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 14:15
22/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02602898