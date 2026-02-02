  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2025/1126 Esas 12.01.2026 ALİ GEZER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDULMENAF GEZER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.01.2026

GAİP
 TC KİMLİK NO : 22900716928
ADI SOYADI : ABDULMENAF GEZER
BABA ADI : TEVFİK
ANA ADI : ADİLE
DOĞUM TARİHİ : 10/09/1986
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR

#ilangovtr

Basın No: ILN02391960